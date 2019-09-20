المصرف المركزي الإيراني: العقوبات الأميركية الجديدة تظهر "قلة حيلة" واشنطن

اعتبر المصرف المركزي الإيراني ان العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران تظهر "قلة حيلة" واشنطن.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلن الجمعة تشديد العقوبات على إيران لتصبح "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضدّ دولة ما"، لكنّه دافع عن "ضبط النفس" العسكري الذي تحلّت به واشنطن بعد الهجمات التي استهدفت السعودية. وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي "لقد فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني"، مضيفاً "الأمر يتعلق بنظامهم المصرفي المركزي وهي عقوبات في أعلى مستوى".
وأوضح وزير المالية ستيفن منوتشين الذي كان الى جانبه أنّ الأمر يتعلّق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي".
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