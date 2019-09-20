توقيف 4 سوريين في عين عرب لقيادتهم آليات غير قانونية والتجول دون أوراق ثبوتية

أوقفت دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، 4 سوريين في بلدة عين عرب قضاء مرجعيون، لقيادتهم سيارات ودراجات نارية غير قانونيّة، والتجوّل دون أوراق ثبوتيّة.
وقد تمّ تسليمهم مع المضبوطات إلى فصيلة درك الخيام للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
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