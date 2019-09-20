توقيف 4 سوريين في عين عرب لقيادتهم آليات غير قانونية والتجول دون أوراق ثبوتية

أوقفت دورية تابعة ل​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​، 4 سوريين في بلدة ​عين عرب​ قضاء ​مرجعيون​، لقيادتهم سيارات ودراجات نارية غير قانونيّة، والتجوّل دون أوراق ثبوتيّة.

وقد تمّ تسليمهم مع المضبوطات إلى فصيلة درك ​الخيام​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.