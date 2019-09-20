بدوي: لا يمكن تأليب البيئة الحاضنة للمقاومة على حزب الله مهما توسّعت العقوبات الاميركية

اعتبر مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، ​رفعت بدوي​ ، "ان ملف التعامل مع اسرائيل ليس جديدا وهناك مسؤولون اليوم كانوا عملاء خلال فترة ​الاحتلال الاسرائيلي​ في لبنان"، كاشفا "ان هناك نائب قواتي اليوم، كان مسؤول عسكريا على احد المعابر في الثمانينات في اوج التعاون بين ​القوات اللبنانية​ و​العدو الاسرائيلي​، وقد أوقفني على الحائط في حينه وكان يريد قتلي".

وشدد بدوي في حديث تلفزيوني على "ان ​البيئة​ الحليفة للمقاومة كما الحاضنة، يمكن ان تفرض عليها ​عقوبات​، وقد تتوسع العقوبات الاميركية لتطال شخصيات سنية ومسيحية ودرزية، قريبة من ​المقاومة​، ولكن لا يمكن تأليب هذه البيئة على المقاومة وهي بيئة اسم على مسمى،" وإذ أكّد "ان هناك تقارير ترسل من مسؤولين لبنانيين للادارة الاميركية للتحريض على المقاومة وبعض الشخصيات القريبة منها"، واوضح "ان الامور لن تذهب بعيدا لان لا احد يريد ان ينهار لبنان، وحتى الولايات المتحدة التي تفرض العقوبات،" في حين "ان العقوبات على ايران، لن تدفع ​طهران​ الى التفاوض مع واشنطن، فقد رسم المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران، ​علي خامنئي​ حدود التفاوض، وهي رفع العقوبات وعودة واشنطن الى ​الاتفاق النووي​،" مشددا على "ان نسبة عودة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الى الاتفاق مع ايران، في حال جُددت ولايته، هي أعلى من نسبة عودة ​جو بايدن​ الى الاتفاق، في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة".