شدياق لنصرالله: الضجيج في قضية الفاخوري تريده أن ينسينا إدانة العياش

اشارت الوزيرة ​مي شدياق​ الى ان "امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ عند كل حدث مهم يخرج علينا ليفتي في القانون و​القضاء​ كأنه الآمر الناهي"، اضافت في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "لا يا سيد إذا كنت فعلا تسعى للعدالة وتطالب بحق من عذبهم الياس الفاخوري العميل للعدو الإسرائيلي اسمح لي بأن أذكرك ب​المحكمة الدولية​ التي دانت 5 عناصر من حزب الله، صنفتهم في خانة القديسين بدل تسليمهم للعدالة".

ولفت الى ان "الضجيج في قضية الفاخوري تريده أن ينسينا إدانة سليم العياش في قضايا اغتيال ومحاولة اغتيال حاوي وحمادة والمر لماذا لا تسلمه للعدالة لتحقق معه فتظهر الحقيقة". وتابعت "الفاخوري تعاون مع العدو ضد أبناء وطنه، وانت ايضا وعناصرك تعاونتم مع نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ الذي قتل ونكل وعذب ال​لبنان​يين في سجونه".

واستطردت بالقول :" للتذكير، تقول ان من تركوا لبنان الى ​اسرائيل​ في 2000 هم هاربون وليسوا مبعدين، يا سيد نحن جيل يتذكر صوتك عشية اندحار العدو الإسرائيلي من ​جنوب لبنان​ تهدد الأهالي الذين كان لهم أو أقربائهم علاقة بجيش لبنان الجنوبي: "سنذبحكم في فراشكم"، التسجيلات لا تزال موجودة أما انكم لم تقتلوا صوصا فتبرير ضعيف".

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