حمدان: كل التضامن والوفاء لابناء اشرف الناس الفقراء في الجيش اللبناني

اعتبر ​العميد مصطفى حمدان​ على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على الحملة الممنهجة في التزوير والنفاق والتعرّض لسمعة ​ضباط الجيش​ ال​لبنان​ي بالسوء والتشهير عبر ​سياسة​ تسريب الأسماء، "ان رزايا أنصاف الرجال، يا بقايا الحرام، يا اوغاد، للروح عيون لا تغفو، ولدم الشهداء طهر التراب المقدس".

وأضاف حمدان: "يا أهل لبنان قولوا لنا: "اين اولادكم؟ كل التضامن والوفاء لابناء اشرف الناس الفقراء في جيش كل لبنان.

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