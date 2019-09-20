نقابة المحررين أكدت وجوب العلاقة المتينة بين القضاء والصحافة والإعلام بإطار الإحترام

لفتت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إلى أنّ "تأكيدًا لموقف نقابة المحررين وتحرّكها الأخير ومساعيها الدائمة، بضرورة إحالة جميع مخالفات الرأي إلى محكمة المطبوعات دون سواها، فقد أحال النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الادّعاء على صحيفة "نداء الوطن" إلى محكمة المطبوعات".
وركّزت في بيان، على أنّ "نقابة المحررين إذ تُنوّه بموقف القضاء اللبناني، تشدّد على موقفها الثابت في هذا الإطار، وتؤكّد وجوب العلاقة المتينة بين القضاء والصحافة والإعلام بشكل عام، في إطار الإحترام المتبادل، بما يخدم مصلحة الوطن بشكل عام".
وكان نقيب المحررين جوزف القصيفي قد أكد هذا المنحى خلال لقاءاته الأخيرة مع كبار المسؤولين، خصوصًا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
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