الحريري رعى حفل التوقيع على انطلاق العمل في المجمع الرياضي الاوروبي لجمعية هومنتمن فرنسا

رعى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ مساء اليوم حفل التوقيع على انطلاق العمل في المجمع الرياضي الاوروبي لجمعية هومنتمن ​فرنسا​، وذلك في مبنى البلدية التابع لمدينة Issy-les-Moulineaux التي قدمت قطعة الارض لبناء المجمع.

الحريري لفنت في كلمة له بالمناسبة الى ان في شهر كانون الاول الماضي اطلعت على مشروع الشراكة التي تقومون بها مع مدينة Issy لاستقبال هذا المشروع الرياضي ذات البعد العالمي، والذي اكدت للسيد اندريه سانتيني التزامي مواصلة دعمه ودعم هذه المنظمة العالمية. مؤكدا ان لدينا قاسما مشتركا وهو هذا القرب من ​الارمن​ الذين هم في بعض الاحيان من اصل ​لبنان​ي كنائبكم، وهم يعرفون انهم يستطيعون دائما الاعتماد على دعمكم الثابت.

واكد اعجابه بهذا المشروع الاستثنائي الذي توشكون على تحقيقه، وبتفانيكم حيال جميع سكان هذه المدينة بمن فيهم ابناء الجالية اللبنانية الذين تدعمونهم بشكل كبير.

وحضر الحفل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان وسفير ​ارمينيا​ في لبنان فاهاكن اتباكيان وسفيرة ارمينيا في فرنسا هاسميك تولماجيان وعمدة المدينة اندريه سانتيني ومساعده لشؤون الجالية الارمنية ارتور كانجيان ورئيس الهومنتمن العالمي كارنيك ميغارديتشيان ورئيس هومنتمن فرنسا آرام سيسريان وحشد من الشخصيات ورجال الدين وابناء الجاليتين اللبنانية والارمنية في فرنسا.

وفي نهاية الاحتفال تم التوقيع على اطلاق المجمع الرياضي واقيم حفل كوكتيل للمناس