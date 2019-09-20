النائب ماجد طوبيا يطالب باجراء تحيل مخدرات لسائقى الحافلات المدرسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بمحافظة قنا ، بإجراء تحليل مخدرات لسائقى اتوبيسات المدرارس كل فترة للتأكد من عدم تعاطيهم مواد مخدرة، وذللك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، للحفاظ على أرواح الأطفال والطلاب، على أن يكون هناك تفتيش دورى ورقابة صارمة لإجراء التحليل.
وأوضح طوبيا، فى بيان له أن المخدرات خطر يهدد المجتمع ما يتطلب من مؤسسات الدولة توحيد الجهود للقضاء على هذه الظاهرة، مشددا، على ضرورة خضوع كل العاملين في الدولة لتحليل مخدرات كل ثلاثة أشهر ومن يثبت تعاطيه يتم توقيع عقوبات مغلظة عليه، ليكون عبرة لغيرة وللقضاء على هذا الأمر نهائيا.
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