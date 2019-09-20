الحرية المصرى يواصل حملة "بنطمن عليكى" بالدقهلية لعلاح مرضى سرطان الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حزب الحرية المصري، تنظيم فعاليات حملة " بنطمن عليكي" بمحافظة الدقهلية لتصل قرية الدولتلى بأمانة مركز ومدينة بلقاس تحت اشراف أمين الحزب بمدينة مهندس أحمد سلامة وأمين التنظيم أميرة قرقر وأمينة المرأة أميرة اسماعيل و عنان عبدالغني. وقبل البدء بحملة الكشف، بدأت الندوة بالتعريف عن أعراض وأسباب سرطان الثدى ، وأكد المهندس أحمد سلامة، أمين الحزب، أن الإقبال كان كبيرا من سيدات قرية الدولتلى، مشيدا بدور الأطباء المتطوعين داخل هذه الحملة لمساندة جهود الدولة فى تنفيذ مبادراتها الاجتماعية والإنسانية وقال ان الحملة مستمرة لتشمل قرى مركز ومدينة بلقاس. Advertisements

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