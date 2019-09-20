شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاعر إماراتى يدعم مصر : هى بلد الجمال وما ليها مثال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الشاعر الإماراتى عبد الله الدرمكي، دعمه ومساندته للدولة المصرية وشعبها ، من خلال كلماته المعبرة عن المساندة القوية، والتعبير عن مدى الترابط بين مصر والإمارات.

وألقى الشاعر الإماراتى أبيات من قصيدة جديدة عبر صفحته بموقع "تويتر" قائلا فيها :" ام الدنيا وأقد الدنيا، وهى الدنيا والجمال ، وهى كل الدلال وهى الحب وبدر الكمال هى مصر، بدون كلام، نخليها والله قد المحال، مصر ما ليها مثال، وشعبها فى عز الرجال ، زعيم ، وأم الدنيا واقد الدنيا وهى الدنيا والجمال" .