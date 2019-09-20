قبل ساعات من الانطلاق.. كيف استعدت الحكومة للعام الدراسي 2019/2020؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أنهت الحكومة استعدادها للعام الدراسي الجديد، والذي ينطلق غدًا السبت 21 سبتمبر الجاري، بتكثيف الجهود من الوزارات المعنية، لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتذليل العقبات أمام الطلاب، بدءًا بتيسير المواصلات، وتجهيز المدارس، إضافة إلى الإجراءات الوقائية والتطعميات التي تقوم بها وزارة الصحة لتحصين الطلاب والحفاظ على صحتهم.

وينشر "الخليج 365" استعداد وزارات الصحة والتعليم والنقل للعام الدراسي:

التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن استعداتها للعام الدراسي الجديد 2019/2020، في جميع مناحي المنظومة التعليمية بدءًا من المدارس مرورًا بالمعلم، وحتى طباعة الكتب والمناهج، فضلاً عن إعلان الخريطة الزمنية للدراسة.

وقالت الوزارة، إنها انتهت من تجهيز 13 فصلًا جديدًا للعام الدراسي، وكذلك تدريب المعلمين على النظام الجديد للتعليم "التعليم 2.0"، وموقف طباعة الكتب ومواعيد تسليمها للطلاب.

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كما حددت الوزارة، رسوم الاشتراكات والغرامات مقابل الخدمات والأنشطة، التي تُحصل من طلاب المدارس الحكومية بمختلف المراحل، للعام الدراسي الجديد والتي تبدأ بـ145 جنيهًا وتصل إلى 195 جنيهًا.

وحددت الوزارة في القرار الفئات المعفاة من دفع المصروفات.

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وحدد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة وزير التربية والتعليم؛ الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.

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السكة الحديد

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استعدت وزارة النقل، مبكرًا، لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي يبدأ غدًا، ممثلة في هيئة السكة الحديد، وشركة تشغيل مترو الأنفاق، باعتبارهما الوسيلتين الأكثر استخدامًا في نقل طلاب المدارس والجامعات خلال فترة العام الدراسي.

دفعت السكة الحديد، مطلع سبتمبر الجاري، بـ٤ قطارات خدمة جديدة، وكذلك امتداد مسير قطارين ما بين "القاهرة - منوف – طنطا" والعكس، وذلك للحد من ظاهرة التكدس الموجودة بالخط.

كما فتحت السكة باب الاشتراكات للطلاب، مطلع سبتمبر الجاري، ولمدة 9 أشهر

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"المترو"

قدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عددًا من التسهيلات الجديدة لاستخراج اشتراكات الطلاب، من خلال تشغيل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، وبيع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة، ومد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

كما أعلنت الشركة عن تجميع الاستمارات وتسليم الاشتراكات الجديدة في اليوم التالي، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال مندوب من شركة المترو لبعض المدارس المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الاستمارات وتسليم الاشتراكات بالمدرسة.

كما سيتم زيادة منافذ بيع التذاكر لتقليل الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وكذلك زيادة العملات المعدنية بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر.

الصحة

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، وضع خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020.

وأوضح البيان، أنه يتم تنفيذ برنامج تطعيمات دوري لتلاميذ المدارس يشمل السنة الأولي من المراحل التعليمية (حضانة – إبتدائي - إعدادى - ثانوي) بالطعم السحائى الثنائي للوقاية من الالتهاب السحائى البكتيرى، كما سيتم تطعيم تلاميذ الصف الثاني والرابع من المرحلة الإبتدائية بجرعة منشطة من طعم الثنائي (D.T) والذى يقي الطلاب من مرضي الدفتيريا والتيتانوس، وسوف يتم تطعيم حوالى 11 مليون طالب من المستهدفين بالتطعيم للعام الدراسى الحالي.

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