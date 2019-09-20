أهلاوية في كفرالشيخ حزنًا على فاة الطفل "أدهم": "مش هنحتفل بالفوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

رفض مشجعون من جماهير النادي الأهلي بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، الاحتفال بفوز فريق الأحمر ببطولة السوبر المصري، حزنًا على وفاة الطفل "أدهم مسعد الكيكي"، أصغر مشجع زملكاوي الذي لقي مصرعه في حادث سير على الطريق الصحراوي.

وقال محمد الصياد، أحد مشجعي النادي الأهلي لـ"الخليج 365"، إنه كأحد المشجعين المنتمين للقلعة الحمراء، يرفض الاحتفال بفوز الفريق الذي يشجعه بسبب حالة الحزن التي سيطرت على كثير من مشجعي الكرة في مصر، إثر مصرع الطفل "أدهم" في حادث سير، أثناء توجهه لمشاهدة المباراة.

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ولفت وليد الريفي، إلى أنه كمشجع أهلاوي رفض الاحتفال بفوز فريقه والتزم بمشاهدة المباراة فقط، مثل كثير من الأهلاوية الذين رفضوا الاحتفال بالفوز، عقب انتهاء المباراة حزنًا على الطفل "أدهم مسعد الكيكي".

ولقي الطفل أدهم مسعد الكيكي، ويقيم بمحافظة دمياط، مصرعه اليوم الجمعة، في انقلاب حافلة على الطريق الصحراوي، كان يستقلها رفقة والده متجهين مع مشجعي نادي الزمالك لمشاهدة مباراة فريقهم أمام النادي الأهلي في بطولة السوبر المصري، في ستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.