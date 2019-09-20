محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
شيّع العشرات من أهالي منطقة المحور بمدينة دمياط، مساء اليوم الجمعة، جثمان الطفل "أدهم مسعد الكيكي" الذي توفى في حادث سير خلال توجهه بصحبة والده لحضور مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك على طريق الإسكندرية الصحراوي.
وحضر والده الجنازة، رغم تعرضه لكدمات متفرقة في جسده، وسط حالة من الحزن بين أهالي الطفل.
ونقلت سيارات الإسعاف فور وقوع الحادث جثمان الطفل إلى محل إقامته بينما تلقى والده العلاج في أحد المستشفيات الخاصة قبل أن يصر على حضور الجنازة.
كانت هذه تفاصيل خبر والده أصر على حضور الجنازة.. تشييع جثمان الطفل "أدهم الكيكي" ضحية مباراة السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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