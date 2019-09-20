مصر تدين تفجير سيارة مفخخة قرب مستشفى في جنوب أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية تفجير سيارة مفخخة قرب مستشفى بمدينة قلات في محافظة زابل بجنوب أفغانستان؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم عدد كبير من المدنيين.

وأعربت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين.. مؤكدة وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في سبيل التصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.