محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
أدانت جمهورية مصر العربية تفجير سيارة مفخخة قرب مستشفى بمدينة قلات في محافظة زابل بجنوب أفغانستان؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم عدد كبير من المدنيين.
وأعربت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين.. مؤكدة وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في سبيل التصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تدين تفجير سيارة مفخخة قرب مستشفى في جنوب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.