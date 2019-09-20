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رئيس هيئة الانتخابات التونسية قلق من عدم تكافؤ الفرص في الجولة الرئاسية الثانية

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 أعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية نبيل بفون عن قلقه من مسألة عدم تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية بين المرشحين للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة خاصة وأن أحدهما قابع في السجن.

 

وأكد نبيل بفون - في تصريح إذاعي اليوم الجمعة - أنه في انتظار استجابة القضاء بعد طلب الإذن منه بتمكين المرشح نبيل القروي من فرصة لإجراء حملته الانتخابية أسوة

بمنافسه في الجولة الثانية المرشح قيس سعيد.


يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت في 15 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل .

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