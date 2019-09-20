مقتل وإصابة 14 شخصاً في تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة بكربلاء العراقية

قتل وأصيب 14 شخصاً بعد تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء، وسط العراق، حسبما أفاد مراسل قناة روسيا اليوم . وقال مصدر أمني أن "عبوة ناسفة انفجرت داخل باص للركاب في سيطرة (54) شمالي محافظة كربلاء، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص على Advertisements الأقل بعد أن احترقوا جراء التفجير". الأقل بعد أن احترقوا جراء التفجير". وأضاف أن "خمسة آخرين أصيبوا بحروق خطرة"، مبينا أن "حالة المصابين حرجة وقد يفارقون الحياة". وأشار إلى أن "هناك ستة قتلى من عائلة واحدة".

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