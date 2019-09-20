عاجل-خالد بن سلمان: طهران تتغطى بشكل رخيص بالمستضعفين لحماية أمنها

صرح نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالـ“مستضعفين” لحماية بقاءه وأمنه.

وأضاف الأمير خالد، على حسابه في تويتر: أن تأبى مروءة العرب تأبى إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة. وقال “على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم”.