مظاهرات لطرد الإيرانيين من شمال سوريا

دمشق (وكالات)

قتلت القوات الحكومية السورية والإيرانية، أمس، أحد عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) وأصابت العشرات من المتظاهرين يطالبون بطرد الإيرانيين من بلدة الصالحية في ريف دير الزور الشمالي.

وأكد مصدر في مجلس دير الزور المدني: «أن أحد عناصر الشرطة المحلية التابعة لقسد قتل برصاص عناصر القوات الحكومية السورية والإيرانية التي أطلقت النار على المتظاهرين الذين اقتربوا من حاجز بلدة الصالحية».

وأكد المصدر أن عناصر «الأسايش» وهم من المكون العربي في المنطقة تقدموا لحماية المتظاهرين الذين أطلقت عليهم القوات الحكومية السورية والإيرانية الرصاص بعد انسحابهم من حاجز الصالحية واتخاذ نقاط لهم على أطراف البلدة.

وانطلق متظاهرون، أمس، من بلدة الحسينة والمعامل شمال مدينة دير الزور باتجاه بلدة الصالحية، التي تسيطر عليها القوات الحكومية مطالبين بالعودة إلى منازلهم وطرد العناصر الإيرانية.

وأوضح المصدر أن المنطقة تشهد الآن توتراً شديداً، وأن قوات الأسايش وقسد طلبت تعزيزات عسكرية وربما يتم اقتحام البلدة من قبل المتظاهرين مدعومين بعناصر من قسد.

وكانت المواقع التي تتحصن فيها ميليشيات إيرانية في ريف محافظة دير الزور السورية، تعرضت لقصف مجهول منذ فترات كان آخرها يوم الاثنين الماضي.

إلى ذلك، بدأت القوات الحكومية السورية أمس قصفاً بقذائف صاروخية على ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

ووثق المرصد، أمس الأول، مقتل عنصر من قوات النظام برصاص قناصي الفصائل المتشددة على محور الحاكورة بسهل الغاب في ريف حماة الغربي خلال تبادل القصف.

على صعيد منفصل، يواجه آلاف الأطفال السوريين في شمال شرق سوريا خطر عدم الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، خصوصاً أن 87 منشأة دراسية تضررت أو تأثرت جراء القصف. وتحولت 205 مدارس إلى مراكز إيواء.

وكان من المفترض أن تفتح مدارس إدلب أبوابها اليوم، إلا أنه مع تخطي أعداد النازحين عتبة 400 ألف وفق الأمم المتحدة منذ بدء التصعيد، يبدو أن عشرات آلاف الأطفال سيحرمون من التعليم في العام الدراسي الحالي.

وللحيلولة دون بقاء الأطفال من دون تعليم، ومع ارتفاع عدد الطلاب النازحين في المخيمات أو المدن أو حقول الزيتون، بادرت منظمة «سيريا ريليف» غير الحكومية، ومقرها بريطانيا، إلى تنفيذ مشروع حافلات متنقلة لتعليم الأطفال النازحين.