تفشي وباء حمى الضنك في أبين

عدن (الاتحاد) أطلقت السلطات الصحية في محافظة أبين تحذيرات من استمرار تفشي وباء حمى الضنك عقب تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة في عدد من مناطق المحافظة.

وأشار مصدر صحي في أبين لـ«الاتحاد» أن أعداد مرضى حمى الضنك في تزايد مستمر، خصوصاً عقب هطول الأمطار في عدد من المناطق الوسطى التي شهدت تسجيل ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالوباء، مضيفاً أن هناك حالات مصابة توفيت قبل وصولها إلى المستشفيات المراكز الصحية في المحافظة. وأضاف المصدر أن هناك تدهوراً كبيراً في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في ظل شح الإمكانيات وقلة الأدوية اللازمة لمجابهة، مثل هذه الحالات الطارئة، مناشداً وزارة الصحة والمنظمات الإغاثية سرعة التدخل من أجل تعزيز الجهود الصحية في أبين لمجابهة هذا الوباء القاتل.

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