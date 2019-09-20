قرقاش: الإمارات حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سيترأس وفداً وزارياً ودبلوماسياً كبيراً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، لافتاً معاليه إلى أنه في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك. وقال معاليه في حسابه بموقع «تويتر»: «يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفداً وزارياً ودبلوماسياً كبيراً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، المشاركة الفعالة للدبلوماسية الإماراتية في هذا التجمع الدولي تقليد راسخ ومنصة مهمة للتواصل بشأن توجهات الدولة وسياساتها». وأضاف معاليه: «في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك، وهو ما يمثل توجهنا في هذا التجمع الدولي الحاشد».

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