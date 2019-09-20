عدن (الاتحاد) أفادت مصادر أمنية في العاصمة صنعاء أن ميليشيات الحوثية الانقلابية قامت بنقل العشرات من المختطفات المتواجدات في سجون العاصمة صنعاء صوب معتقلات سرية تم تجهيزها في أحياء سكنية داخل العاصمة.

وأضافت المصادر أن قيادات حوثية تسيطر على أجهزة البحث الجنائي والسجون المركزية في صنعاء قامت بنقل عدد كبير من الفتيات والمختطفات في سجن البحث الجنائي والسجن المركزي والمعتقلات النسائية الرسمية وإرسالهن إلى سجون سرية جديدة تم استحداثها في فلل وعمارات سكنية في أحياء متفرقة، مشيرا إلى أن معظم المختطفات هن من المناهضات للانقلاب الحوثي ولسياستهم الإرهابية والإجرامية.

وأوضحت المصادر إلى أن قيادات حوثية بارزة تدير عملية اختطاف واعتقال المئات من الفتيات اليمنيات وإخفائهن قسراً وتعذيبهن لفظياً وجسدياً وانتهاك أعراضهن بالقوة وسط تجاهل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لقضيتهن.

وأبلغت تقارير حقوقية في صنعاء عن اختطاف ما يزيد على 2000 معتقلة يقبعن في معتقلات الميليشيا الحوثية في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى واقعة تحت سيطرة الحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يستحدثون سجوناً سرية للمختطفات في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.