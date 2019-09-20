خادم الحرمين: استهداف أرامكو تهديد لأمن المنطقة

الرياض (وكالات)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية أمس، أن الاعتداء الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، يمثل «تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيراً لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية». وأكد الملك سلمان أن المملكة، وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو «ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها».

وشدد خادم الحرمين أن الهجوم على معملي أرامكو بمثابة «عمل إجرامي»، وأجرى الملك سلمان اتصالاً هاتفياً امس، بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وأعرب الرئيس الصيني خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملي أرامكو، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً خطيراً لأمن واستقرار المملكة، والتأثير على سوق الطاقة العالمية، حسب «واس».

وأكد شي جين بينج على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات، ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها، مبدياً تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط.

في غضون ذلك، اطلع وفد إعلامي يضم أكثر من 25 وسيلة إعلامية من جميع أنحاء العالم بعدد 80 إعلامياً ما بين مصور ومحرر ومساعد، شملت القنوات، والوكالات، والصحف العالمية، أمس على معامل الزيت في بقيق وخريص التي تأثرت بالهجوم التخريبي الذي استهدف مرافق الإنتاج.

والتقى الوفد الإعلامي، مسؤولي ومهندسي وعمال أرامكو وشاهدوا الجهود التي تبذلها الشركة في سبيل إعادة تشغيل المعامل، وأعمدة الإنتاج المستهدفة، وزاروا المواقع المستهدفة واطلعوا عن قرب على الآثار التي ترتبت على هذا الهجوم التخريبي.

وقامت وكالة الأنباء السعودية بجولة شملت معامل بقيق ومعامل خريص واطلعت على المواقع المتضررة ومدى الجهود التي تبذلها الشركة في إصلاح أعمدة الإنتاج وخزانات التبريد والتوزيع.

وأكد مسؤولو أرامكو قدرة الشركة السعودية على تجاوز هذا العمل التخريبي وفق أحدث الأنظمة العالمية في التعامل مع الأزمات، ويأتي ذلك من خلال ورش عمل دائمة ومستمرة وللتأكد من إنجاز أعمال الإصلاح في كافة المواقع بشكل فني وبمراحل عمل لا تتوقف.

وأفاد مسؤول تنفيذي في شركة أرامكو تعليقاً على الهجمات التي طالت المنشأة، أنه في الوقت الذي كان فيه الفريق يتعامل مع الحرائق الأولى توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفين فوراً. كما أشار إلى أن الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام.

من جهة أخرى، كشفت شركة أرامكو السعودية عن حجم الأضرار التي لحقت بمعاملها في خريص، والتي تم استهدافها بصواريخ من نوع كروز، ما تسبب باشتعال النيران في جزء من المعمل، والسيطرة عليه خلال 3 ساعات بوساطة فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للأمن الصناعي في المنشأة. فيما استأنف المعمل إنتاجه من النفط بعد 24 ساعة من الهجوم بـ 320 ألف برميل يومياً. كما تواصل فرق الصيانة أعمالها على مدار الساعة لإصلاح الأجزاء المتضررة من المعمل.

وقال المسؤول في «أرامكو» خالد الغامدي إنّ «ستة آلاف عامل يشاركون في أعمال الصيانة». ولفت مسؤول آخر إلى أنّ «عدّة بؤر حساسة في المصنع تأثرت» بالضربات.

وفي خريص شاهد الصحافيون الذين وُجّهت إليهم دعوة لمعاينة الأضرار، دماراً كبيراً حيث رأوا رافعات وسط حطام متفحّم.

وقال أحد المسؤولين في شركة «أرامكو» فهد عبد الكريم إنه خلال الهجوم «كان هناك ما يتراوح بين 200 و300 شخص داخل المنشأة». وأضاف عبد الكريم الذي جال مع الصحفيين داخل الموقع «لم يصب أحد بجروح»، إلا أن الأضرار المادية كبيرة: فقد لوحظ تغيّر في شكل أنابيب معدنية ضخمة جراء الانفجارات في الموقع المستهدف.

وقال خالد البريك نائب الرئيس لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الجنوبية لدى أرامكو السعودية إن الأضرار التي لحقت بذلك البرج تستلزم استبداله. وأضاف أن الهجوم على بقيق ألحق أضراراً بخمسة عشر برجاً ومنشأة.

وفي منشأة خريص، شاهد مراسلو رويترز أعمال إصلاح جارية ورافعات أقيمت حول عمودي تثبيت محترقين، يشكلان جزءاً من وحدات لفصل الغاز عن النفط، وأنابيب منصهرة.

وتحرك عمال يرتدون سترات حمراء وخوذات بيضاء في أنحاء الموقع وهو مجمع كبير بحجم عدة ملاعب لكرة القدم يضم هياكل مترابطة من الأنابيب والأبراج. وكانت هناك كومة من الحطام المتفحم على الأرض. وقال مسؤول تنفيذي إن الركام المحترق كان يغطى جزءاً كبيراً من الأرض ولكن الآن لم يتبق سوى كومة صغيرة.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أمس الأول، إن الهجمات «امتداد لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية».