سيناتور أميركي: الاتفاق النووي وراء الهجمات الإيرانية الأخيرة

شادي صلاح الدين (لندن)

ألقى عضو بمجلس الشيوخ الأميركي باللوم على الاتفاق النووي الإيراني في الهجوم الأخير الذي وقع على منشآت نفطية سعودية، والذي أثار ردود فعل غاضبة في شتى أنحاء العالم.

وقال السيناتور ماركو روبيو لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية «أعتقد أن هذا يثبت سبب الخلل في الصفقة الإيرانية. ولهذا السبب كان الرئيس (ترامب) محقاً في الانسحاب من صفقة إيران». وأوضح روبيو إن «خطة العمل المشتركة الشاملة»، التي تمت الموافقة عليها أثناء إدارة أوباما، «تسمح» لإيران ببناء الصواريخ والطائرات من دون طيار التي استخدمت في الهجوم ومواصلة رعاية الجماعات الإرهابية التي تريد مهاجمة القوات الأميركية.

وتابع «إن الاتفاق لا يسمح بذلك فحسب، بل يدفع لهم المال الذي يستخدمونه لتمويل هذه الأشياء».وقال روبيو إنه يتعين على إدارة دونالد ترامب أن تقدم الدليل الذي يشير إلى ضلوع طهران والضغط على الدول التي تدعم الصفقة الإيرانية.

وأكد «أن أكثر العقوبات التي يمكن فرضها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى العقوبات الموجودة بالفعل، هي تقديم الأدلة التي لا لبس فيها للعالم، ثم اللجوء إلى الدول الموقعة على اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة والقول: « كيف يمكنكم الاستمرار والحفاظ على ودعم صفقة تدفع لإيران لتكون قادرة على القيام بهذا النوع من الهجمات».