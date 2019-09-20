«أفريكوم»: مقتل 8 إرهابيين في غارة جوية على مرزق

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

تمكنت قوات الجيش الليبي من إسقاط طائرة تجسس تركية مسيّرة جنوب العاصمة طرابلس، وذلك بعد تحليقها في مهام استطلاع على مواقع للجيش الليبي بهدف جمع معلومات عن تمركزات القوات والمناطق التي تسيطر عليها.

وقال اللواء المبروك الغزوي، قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي، إن قوات الجيش فتحت نيرانها في أحد المواقع بمنطقة الزطارنة جنوب شرق طرابلس حتى تمكنت من إصابة هدفها بنجاح، وأحاطت الغرفة بتحقيق الهدف.

وأكد اللواء المبروك الغزوي عزم قوات الجيش على تدمير أي هدف تركي معادٍ، سواء كان في الجو أو البر، أو بأي مكان حتى جلاء آخر عسكري تركي يرتزق لصالح لجماعة الإخوان في طرابلس ومجلسها الرئاسي.

وفي مدينة مصراتة، شن سلاح الجو الليبي غارات على مواقع الميليشيات المسلحة في الكلية الجوية بمصراتة ضمن العملية المستمرة لإجلاء العسكريين والخبراء الأتراك من كافة القواعد العسكرية والأراضي الليبية بالقوة.

ميدانياً، قال مصدر عسكري ليبي إن الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة صُحبة وحدات نفذت عمليات اقتحام واسعة في محاور وادي الرييع وخلة الفرجان. وأكد المصدر الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على عدة مواقع جديدة في محاور خلة الفرجان ووادي الربيع وعين زارة.

إلى ذلك، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» شنها غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بمحيط مدينة مرزوق.

وقال الجنرال ستيفن توومسيند قائد أفريكوم، في بيان عبر تويتر، إن طائرات تتبع القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا قد شنت غارة جوية للقضاء على قيادات إرهابية في مدينة مرزق جنوب البلاد، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح للإرهابيين باستخدام النزاع الحالي في ليبيا كحماية للمتطرفين، ستواصل مع شركائها الليبيين حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا.

وتعمل «أفريكوم» على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الاستقرار للوضع السياسي في ليبيا ومواجهة المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

وأشارت «أفريكوم» إلى أن الغارة تسببت في مقتل ثمانية من عناصر التنظيم الإرهابي، مؤكدة أن الغارة لم تتسبب في مقتل أو جرح أي مواطن مدني في مدينة مرزق جنوب البلاد.

يأتي إعلان أفريكوم عن الغارات بعد نشر إعلام حكومة الوفاق معلومات مغلوطة حول شن طيران الجيش الليبي غارات على مواقع مدنية في مدينة مرزق.

فيما نفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قيام أي من قواتها الجوية بشن غارات على مدينة مرزق خلال الساعات الماضية، مفندة الأخبار التي تتحدث عن شن مقاتلات سلاح الجو لغارات على مواقع معادية في مدينة مرزق.

فيما أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا عن لقاء تم بين السفير الأميركي نورلاند مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، موضحاً أن اللقاء ناقش الوضع الحالي في ليبيا وآفاق التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة. يعد هذا اللقاء هو الأول بين المشير خليفة حفتر والسفير الأميركي الجديد لدى ليبيا بعد إجراء الأخير لعدة لقاءات مع عدد من الإطراف الليبية في طرابلس وتونس.