«مقاومة شبوة» تصعد هجماتها ضد إرهابيي «الإصلاح»

بسام عبدالسلام (عدن) صعدت المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن من عملياتها ضد مواقع تابعة لميليشيات حزب الإصلاح الإخوانية في مديريات متفرقة من المحافظة.

وأفاد مصدر في المقاومة لـ«الاتحاد» بأن أفراد المقاومة استهدفوا تجمعات لميليشيات الإصلاح في حاجز تفتيشي في منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف تلك العناصر الإخوانية، لافتاً إلى أن هجوماً أخر استهدف عدداً من الأطقم العسكرية الإصلاحية التي كانت تمر في طريق رئيسي بمديرية مرخة وخلفت خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات التي كانت على متن تلك الآليات العسكرية.

وأشار المصدر إلى أن هجومين مماثلين استهدافا نقاط تفتيشية في مديريتي حبان ونصاب كانت ميليشيات حزب الإصلاح قد نصبتها قبل أسابيع من أجل تأمين تحركات عناصرهم المتجهة صوب مناطق أبين.

وأكد المتحدث باسم المقاومة الجنوبية علي شايف الحريري، أن المقاومة في شبوة صعدت من هجماتها ضد تحركات ميليشيات حزب الإصلاح الإرهابية، موضحاً أن الكمائن والهجمات المستمرة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف تلك القوات الإخوانية.

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