الحريري: للسعودية الحق الكامل في الرد على استهداف أراضيها

باريس (وكالات) أكد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني حق السعودية الكامل في الرد على استهداف أراضيها، مشيراً إلى أن الهجوم على معامل شركة «أرامكو» السعودية يعد حدثاً خطيراً.

وأوضح الحريري أن الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون يعمل على خطة للتهدئة في الشرق الأوسط». وجاءت تصريحات الحريري بعد لقائه ماكرون في قصر الاليزيه بباريس. وأضاف «إننا اتفقنا على أن يكون هناك تواصل أكثر لمتابعة مقررات «سيدر» وعلينا القيام بالإصلاحات».

وأشار إلى أن «الرئيس ماكرون حريص على مساعدة لبنان، وعلى أمنه واستقراره، ومهتم بأن يكون الأفرقاء السياسيون حريصين على الإصلاح». وتابع: «كان للفرنسيين ملاحظات وأخذناها في الاعتبار والمهم الإسراع في الإصلاحات».

وذكر أن «لبنان ملتزم بالقرار الدولي 1701 وتحقيق الإصلاحات في الشأن الاقتصادي والآن حان وقت إطلاق الاستثمارات».

من جهته، قال الرئيس ماكرون: «نؤكد اهتمام فرنسا بالحفاظ على أمن واستقرار لبنان»، مشيرا إلى «أننا ملتزمون بأمن لبنان واستقراره وبتنفيذ مقررات«سيدر»، ونشدد على أهمية تحقيق الإصلاحات المرجوة».

وقال: «فرنسا ستستكمل عملها من أجل إيجاد حل مستدام لملف النازحين في لبنان». كانت باريس قد استضافت في شهر أبريل العام الماضي مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) العام الماضي، بمشاركة 50 دولة، وبلغت قيمة القروض من الدول المانحة 12 مليار دولار.

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