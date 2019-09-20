قتلى في تفجير حافلة في كربلاء العراقية

قال ضابطان في الشرطة المحلية إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في انفجار قنبلة زرعت في حافلة قرب مدينة كربلاء جنوبي العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية، إن "الحصيلة النهائية لتفجير عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب عند سيطرة 54 في مدخل محافظة كربلاء على طريق بغداد، انتهت عند 11 قتيلا ومصابين اثنين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي".

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من جهته، اعتبر النائب البرلماني عن محافظة كربلاء حسين اليساري، التفجير في المحافظة "خرقاً أمنياً كبيراً"، فيما دعا القيادات العسكرية إلى "مراجعة خططها".