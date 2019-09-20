ترامب يهدد بإطلاق سراح أسرى "داعش" على الحدود الأوروبية

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، والمحتجزين حالياً في معسكرات اعتقال للقوات التي يقودها الأكراد في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا.

وكان آلاف المقاتلين الأجانب من نحو 80 دولة، قد انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، عندما سيطر على أجزاء واسعة من سوريا والعراق عام 2014.

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وقد تمت إعادة بعض الأطفال إلى بلادهم، لكن دولا أوروبية تمانع عودة أولئك الذين اختاروا بفعالية الانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

وأوضح ترامب في تصريحات بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أنه "في مرحلة ما، سيتعين على القول: إما أن تستعيدوهم، أو سنسمح لهم بالتوجه إلى حدودكم".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة لن تتحمل تكاليف احتجاز "الآلاف" من المقاتلين، مضيفاً أنهم "في الغالب أتوا من أوروبا".