NBC: خيارات ترمب للرد على إيران تشمل ضربات عسكرية لمنشآت نفطية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 سبتمبر 2019 10:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال موقع شبكة “إن بي سي نيوز NBC News” الأميركية، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس مجموعة من الخيارات لاتخاذ إجراءات ضد إيران.

وقالت إن من ضمن تلك الخيارات الهجوم السيبراني، وضرب منشآت نفطية أو أصول للحرس الثوري الإيراني، وفقا لما صرح به مسؤولون أميركيون لـشبكة “ان بي سي نيوز”.

ووفقاً للموقع، فإنه في اجتماع لمجلس الأمن القومي، الاثنين الماضي، قدم مجموعة من القادة العسكريين للرئيس ترمب قائمة من الإجراءات المحتملة ضد إيران، إلا أن الرئيس الأميركي، الذي يبحث عن رد محدود ومكثف لا يجر الولايات المتحدة لصراع عسكري واسع مع إيران، بحسب الموقع، طلب من القادة مجموعة من الخيارات الأخرى.

وكان أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني. وأكد أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران.

وفي مؤتمر صحافي مشترك لاحق مع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أوضح ترمب أن العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق.

وحذر الرئيس الأميركي، طهران من أن واشنطن تمتلك أقوى جيش في العالم، وأنه يمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه إيران.

وردا على سؤال من الصحافيين حول الخيارات العسكرية مع إيران عقب الإعلان عن العقوبات، وقبيل المؤتمر الصحافي المشترك، قال ترمب: “إن الولايات المتحدة دائما مستعدة”.

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وتابع: “إيران أفلست تقريبا، ووضعها الاقتصادي صعب جدا”.

كذلك أضاف ترمب أنه على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب من أجل إنقاذ بلدهم.

وأعلن أن بلاده الآن أقوى عسكريا من أي وقت مضى.

وقالت شبكة “سي إن إن CNN”، الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الصواريخ التي استهدفت المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو بالسعودية، السبت الماضي، أتت من الجهة الشمالية أي إيران. وأضافت أن الصواريخ المعدلة يمكنها التحليق منخفضة للتخفي عن الرادارات، مؤكدة أنها فشلت في ضرب أهدافها في أرامكو.

وقال مسؤول أميركي لـ”سي إن إن” إن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية حددتا “بدرجة احتمال كبير” المسؤول ومن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وقال المصدر إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كان دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدد.