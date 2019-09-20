كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفانكا ترامب تثير الجدل بسبب ملابسها في حفل زفاف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها في حفل زفاف مصممة الأزياء الإيطالية، ميشا نونو.

وأطلت "ترامب" في الزفاف، بفستان مكشوف الصدر، الأمر الذي دعا بعض مستخدمي موقع التغريدات "تويتر" لانتقادها على مظهرها.

ووصفت صحيفة "ديلي إكسبريس"البريطانية، فستان إيفانكا ترامب بأنه "جريء"، كما أشارت إلى أنه يبرز الكثير من بشرتها.

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