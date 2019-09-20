كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة تونسية تمكن القروي من المشاركة في المناظرات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التلفزة التونسية تمكين المرشح نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات الرئاسية.

سمحت الهيئة للقروي بالمشاركة في المناظرات الخاصة بالدور من الانتخابات الرئاسية سواء بالحضور في استوديوهاتها أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.



ووفقاً لـ "سبوتنيك" بناء على هذه الموافقة، راسلت التلفزة التونسية كلا من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

كما أتبعت التلفزة في طلبها المسارين الإداري والقضائي، حيث تم تكليف محاميها بطلب الإسراع في النظر في القضية.

وكانت المحكمة الادارية بتونس قد أعلنت، أمس، تلقيها ستة طعون في النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تم إجراؤها الأحد الماضي 15 تشرين الأول /أكتوبر الجاري. وقد قدم هذه الطعون كل من المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي جلول ويوسف الشاهد وحاتم بولبيار.

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