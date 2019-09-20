كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 14 شخصا في تفجير عبوة ناسفة بكربلاء العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر امني في وزارة الداخلیة، الجمعة، تفاصیل التفجیر الذي وقع في احد مداخل محافظة كربلاء، مبینا ان شخصا من

منطقة جرف الصخر وضع العبوة داخل السیارة.

وقال المصدر ، إن "المعلومات بخصوص تفجیر كربلاء تشیر الى ان احد الاشخاص قام بالركوب في العجلة من منطقة جرف الصخر الشارع العام باتجاه كربلاء".

واضاف المصدر بحسب وسائل اعلام محلیة أن "ھذا الشخص قام بالنزول من العجلة قبل السیطرة بمسافة ١كم وترك العبوة الناسفة داخل

العجلة، وانفجرت في مدخل بداية السیطرة 54."

وافاد مصدر في وزارة الداخلیة، بأن حصیلة التفجیر الذي وقع عند مدخل محافظة كربلاء ارتفعت الى 11 قتیلا ومصابین اثنین.

تفاصیل أولیة

كشف عضو مجلس محافظة كربلاء نافع المیالي، الجمعة، 20 أيلول 2019 ،طبیعة الانفجار الذي حدث في سیطرة 54 بالمحافظة في وقت

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سابق من مساء الیوم.

وقال المیالي لـوسائل اعلام تابعتھا المسلة، ان "المعلومات المتوفرة لدينا حول انفجار سیطرة 54 بالمحافظة، تشیر الى احتراق

سیارة "محورة"، للعمل بالغاز حیث اسفر الحريق عن مصرع من بداخلھا".

وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني في كربلاء، بوقوع عدد من الضحايا جراء تفجیر سیارة مفخخة في سیطرة 54 بالمحافظة.

وقال المصدر لـوسائل اعلام تابعتھا المسلة، إن "سیارة مفخخة انفجرت في سیطرة 54 بمحافظة كربلاء".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الانفجار اسفر عن وقوع عدد من الضحايا لم يتم معرفة عدد ومستوى اصابتھم بعد".

ماذا قال الاعلام الامني

اوضحت خلیة الاعلام الأمني، طبیعة الانفجار في مدخل محافظة كربلاء.

وذكر بیان للخلیة ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع جمبي قرب السیطرة الرئیسي 54 مدخل مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف ان الانفجار "ادى الى احتراق الأشخاص الذين كانوا بداخل العجلة"، وفقاً للمسلة العراقية.