كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 14 شخصا في تفجير عبوة ناسفة بكربلاء العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر امني في وزارة الداخلیة، الجمعة، تفاصیل التفجیر الذي وقع في احد مداخل محافظة كربلاء، مبینا ان شخصا من
واضاف المصدر بحسب وسائل اعلام محلیة أن "ھذا الشخص قام بالنزول من العجلة قبل السیطرة بمسافة ١كم وترك العبوة الناسفة داخل
تفاصیل أولیة
كشف عضو مجلس محافظة كربلاء نافع المیالي، الجمعة، 20 أيلول 2019 ،طبیعة الانفجار الذي حدث في سیطرة 54 بالمحافظة في وقت
وقال المیالي لـوسائل اعلام تابعتھا المسلة، ان "المعلومات المتوفرة لدينا حول انفجار سیطرة 54 بالمحافظة، تشیر الى احتراق
وقال المصدر لـوسائل اعلام تابعتھا المسلة، إن "سیارة مفخخة انفجرت في سیطرة 54 بمحافظة كربلاء".
ماذا قال الاعلام الامني
وذكر بیان للخلیة ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع جمبي قرب السیطرة الرئیسي 54 مدخل مدينة كربلاء المقدسة".
وأضاف ان الانفجار "ادى الى احتراق الأشخاص الذين كانوا بداخل العجلة"، وفقاً للمسلة العراقية.