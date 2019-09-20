كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الكويت يوجه رسالة جديدة لشعبه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، سلامه إلى شعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أثناء توديعه له.

وظهر الشيخ صباح بالثوب الكويتي حاسر الرأس أثناء تواجد الرئيس الغانم لتوديعه، حيث طلب منه إيصال سلامه إلى كل كويتي وكويتية.

بدوره، دعا الغانم للشيخ صباح بالعودة القريبة إلى بلاده، متوجها بالشكر إلى الأمير على مشاعره الطيبة تجاه الشعب الكويتي، وفق وكالة الأنباء الكويتية(كونا).

ويعتبر اللقاء، الثاني من نوعه يجمعه بأمير البلاد في أمريكا، حيث التقى به قبل ثلاثة أيام، وظهر الأمير بصحة جيدة عقب الفحوصات التي أجريت له في أحد المستشفيات الأمريكية.

وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من الشهر الجاري أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب.

فحوصات طبية

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