كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 قتلى من تنظيم داعش في غارة جوية بمدينة مرزوق الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجمعة، مقتل ثمانية أعضاء في تنظيم داعش بضربة جوية في المنطقة الصحراوية في جنوب غرب ليبيا.

وأوضحت أفريكوم في بيان أن الضربة وقعت بالقرب من بلدة مرزوق الصحراوية التي تبعد نحو ألف كلم إلى الجنوب من طرابلس، مؤكدة عدم إصابة أي مدني في العملية.

ونقل البيان عن الجنرال ستيفن تاونسند قوله إن أفريكوم "شنت الضربة الجوية للتخلص من قياديين ومقاتلين إرهابيين وإعاقة أنشطتهم الإرهابية".

وتابع "لن نسمح لهم باستغلال النزاع الحالي في ليبيا لحماية أنفسهم"، مضيفا "سنواصل بالتعاون مع شركائنا الليبيين منعهم من جعل ليبيا ملاذا لهم".

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وجنوب ليبيا خارج عن سلطة حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، وكذلك أيضا عن سيطرة السلطات الموازية في الشرق الليبي، على الرغم من أن تأكيد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر أنه متواجد هناك.