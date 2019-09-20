كأس محمد السادس.. هدف عكسي يحرم أولمبيك آسفي من الفوز على الرفاع البحريني

انتهت المباراة التي جمعت مساء اليوم الجمعة، بين فريق أولمبيك آسفي وضيفه الرفاع البحريني، ضمن ذهاب الدور 32 من البطولة العربية للأندية، والتي تحم اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

ولم يمهل القرش المسفيوي، الضيوف أكثر من دقيقتين على ضربة البداية، حتى وقع مهاجمه الإيفواري هدف التقدم، وهو الهدف الذي خلصت إليه مجريات الشوط الأول.

ونجح الفريق البحريني، في الجولة الثانية من المواجهة التي احتضنتها أرضية ملعب المسيرة الخضراء بآسفي، نجح في إدراك التعادل، عن طريق اللاعب مراد الناجي الذي وقع بالخطأ في مرمى فريقه، هدف تعديل الكفة للرفاع، في الدقيقة 73.

هذا وتقام مباراة الإياب، في الفاتح من أكتوبر القادم، حيث سيستضيف الرفاع الفريق المسفيوي، على أرضية ملعب مدينة خليفة الرياضية.

ويحتاج أولمبيك آسفي إلى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بهدفين لمثلهما فما فوق، إن هو أراد التأهل إلى ثمن النهائي، ومواصلة رحلته في البطولة العربية للأندية، بينما يكفي الرفاع التعادل السلبي لضمان العبور إلى دور الثمن.