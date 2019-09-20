في غياب أزارو وحضور بن شرقي وأوناجم.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا للسوبر المصري

تمكن النادي الأهلي، من الحفاظ على لقبه بطلا لكأس السوبر المصري، بتغلبه اليوم الجمعة، على غريمه الزمالك، بثلاثة أهداف لاثنين.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم في التشكيل الرسمي للزمالك، بينما جلس زميلهما خالد بوطيب على دكة البدلاء، في حين غاب وليد أزارو عن الأهلي بسبب الإصابة.

وأنهى الفريق الأحمر الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب برج العرب في الإسكندرية، متقدما بثنائية نظيفة، تناوب على توقيعها كل من جونيور أجاي في الدقيقة 19، وحسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل.

وعاد أجاي ثلاث دقائق على بداية الجولة الثانية، وأحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث للأهلي، قبل أن ينجح محمود علاء في توقيع هدفين متتاليين للزمالك، من ركلتي جزاء، في الدقيقتين 64 و79 على الترتيب.

وبتتويجه اليوم، يكون الأهلي حصد لقبه الحادي عشر في مسابقة كأس السوبر، معززا بذلك رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب، بينما يأتي غريمه الزمالك ثانيا بمجموع ثلاثة ألقاب.