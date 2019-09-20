الإمارات تحث قطر على وضع حد لبرامج وخطاب التحريض على الكراهية

حثت دولة الإمارات العربية المتحدة قطر على وضع حد لبرامج وخطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية، لما يشكل ذلك من تهديد لأمن كافة دول المنطقة بما فيها قطر.

جاء ذلك في كلمة ألقتها أميرة العامري، ممثلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار اعتماد التقرير الوطني لقطر في الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

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وأكدت العامري في مستهل كلمتها أن دولة الإمارات أخذت علما بالاستنتاجات التي توصل إليها الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وتود في هذا السياق أن تحث قطر مجددا على إيلاء الأهمية والعناية اللازمتين لمجموعة التوصيات التي أخذت قطر بها علما وعددها 92، ومن بينها التوصيات المقدمة من دولة الإمارات والمتعلقة بالأعمال غير القانونية التي تقوم بها قطر في إيواء ودعم الجماعات الإرهابية، باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان.



وأعربت عن أملها بأن تخصص قطر المساعدات التي تنفقها لتمويل الإرهاب في تلبية احتياجات مواطنيها الذين -حسب النظام القطري- يشكون من آثار سلبية بسبب أزمة كانت قطر هي المتسبب الرئيسي فيها.



ودعت الكلمة قطر إلى العمل على مراجعة ممارساتها وأنشطتها وتشريعاتها الوطنية ذات الصلة بمسائل الإرهاب.



وفي ختام كلمة دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان، أكدت أميرة العامري أن دولة الإمارات تأمل في أن تستمع قطر إلى نداءات الاستغاثة التي أطلقها الآلاف من آل غفران الذين تم تجريدهم من جنسيتهم، وأن تتوقف عن طرد بعض القبائل بمن فيهم الأطفال، دون مراعاة أدنى معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

