غارة أمريكية تستهدف موقعا لـ"داعش" شرقي أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، مسؤوليته عن غارة "نفّذت بدقة" واستهدفت موقعاً لتنظيم داعش الإرهابي في شرق أفغانستان.

وأسفرت الغارة التي شنها الجيش الأمريكي، الخميس، عن مقتل تسعة مدنيين عن طريق الخطأ، بحسب مسؤولين أفغان.

وفي بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه قال المتحدث باسم القوة الأمريكية في أفغانستان إنّ "القوات الأمريكية نفّذت غارة بدقّة ضدّ إرهابيي داعش في ننجرهار".

وأوضح الكولونيل سوني ليجيت أن الجيش الأمريكي "على علم بمزاعم سقوط قتلى غير مقاتلين ويعمل مع المسؤولين المحليّين لتحديد الوقائع".

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وأكد حاكم خوجياني أنّ الغارة قتلت 9 أشخاص وأصابت 6 "وجميعهم من المدنيين".

وقال متحدث باسم شرطة الإقليم إنّ الهجوم "كان يفترض أن يستهدف مقاتلي داعش لكنّه أصاب مدنيين عن طريق الخطأ".

وقال جريح لفرانس برس إنّ الضحايا كانوا من العمال الموسميين الذين كانوا يخيمون في مزرعة للصنوبر لأنه موسم الحصاد.

في بيانه أعلن الكولونيل ليجيت أن القوات الأمريكية "تحارب في أجواء معقّدة أولئك الذين يقتلون مدنيين ويختبئون وراءهم".

وأكد أنه "وفقا للمعلومات الأولية كان عناصر في داعش بين الأشخاص الذين استهدفتهم الغارة".