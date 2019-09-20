انت الان تتابع ترامب: لا حاجة للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّ لا حاجة للتوصّل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نهاية العام المقبل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون "نريد اتفاقاً كاملاً. اتفاق جزئي لا يهمّني".

وأضاف "لا أعتقد أنني بحاجة إليه قبل الانتخابات".

واعتبر الرئيس الأميركي أنّ التوصّل لاتّفاق "يمكن أن يحصل بسرعة، لكنه لن يكون الاتفاق الصحيح. عليك أن تقوم بالأمر بشكل صحيح".

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وأضاف "إنّه اتّفاق معقّد، لا سيّما في ما يتعلّق بحماية الملكية الفكرية".

وإذ جدّد ترامب التأكيد على أنّ علاقته بنظيره الصيني شي جينبينغ ممتازة، قال "لكن في الوقت الحالي لدينا خلاف صغير".

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية منذ أكثر من عام لكنهما خففتا أخيرا من الرسوم الانتقامية بينهما تمهيداً لاستئناف المفاوضات في تشرين الأول/أكتوبر.