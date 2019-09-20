خالد بن سلمان: نظام طهران يتغطى بشكل رخيص وجبان بالـ”مستضعفين” لحماية بقائه وأمنه

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أنه على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، ان تعي ان نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه تأبى مروءة العرب، إلا ان يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم اقل من حيث الحجم والقوة.

وتابع أن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بال“مستضعفين” لحماية بقاءه وأمنه.