الان تتابع مقتل 11 شخصا في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بالقرب من كربلاء العراقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 58 دقيقة - 9:32 م, 20 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت ​الشرطة العراقية​، السبت، عن مقتل 11 شخصا في ​انفجار​ ​حافلة​ مفخخة قرب ​مدينة كربلاء​. وأوضح قائد بالشرطة العراقية أن العبوة الناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع “جمبي” قرب السيطرة الرئيسية 54 بمدخل مدينة كربلاء.

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