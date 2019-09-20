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الان تتابع مقتل 11 شخصا في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بالقرب من كربلاء العراقية والان مع التفاصيل
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أعلنت الشرطة العراقية، السبت، عن مقتل 11 شخصا في انفجار حافلة مفخخة قرب مدينة كربلاء.
وأوضح قائد بالشرطة العراقية أن العبوة الناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع “جمبي” قرب السيطرة الرئيسية 54 بمدخل مدينة كربلاء.
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