شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: لا حاجة لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) أنّ لا حاجة للتوصّل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نهاية العام المقبل. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: «نريد اتفاقاً كاملاً... اتفاق جزئي لا يهمّني». وأضاف: «لا أعتقد أنني بحاجة إليه قبل الانتخابات».

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) أنّ لا حاجة للتوصّل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نهاية العام المقبل. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: «نريد اتفاقاً كاملاً... اتفاق جزئي لا يهمّني». وأضاف: «لا أعتقد أنني بحاجة إليه قبل الانتخابات».

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