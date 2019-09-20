شكرا لقرائتكم بومبيو: الأدلة تشير إلى "إيران فقط" بهجوم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، إن الأدلة تشير إلى مسؤولية "إيران فقط" في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.

وشدد بومبيو على ضرورة أن يدفع النظام الإيراني ثمن أفعاله من خلال الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن الجمعة، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني. وأكد أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران.

وفي مؤتمر صحافي مشترك لاحق مع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أوضح ترمب أن العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق.

وحذر الرئيس الأميركي، طهران من أن واشنطن تمتلك أقوى جيش في العالم، وأنه يمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه إيران.

"إفلاس إيران"

وردا على سؤال من الصحافيين حول الخيارات العسكرية مع إيران عقب الإعلان عن العقوبات، وقبيل المؤتمر الصحافي المشترك، قال ترمب: "إن الولايات المتحدة دائما مستعدة".

وتابع: "إيران أفلست تقريبا، ووضعها الاقتصادي صعب جدا".

كذلك أضاف ترمب أنه على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب من أجل إنقاذ بلدهم.

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وأعلن أن بلاده الآن أقوى عسكريا من أي وقت مضى.

بدوره، أفاد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، بأن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران "كبيرة جدا".

وأوضح الوزير الأميركي أن البنك المركزي هو آخر مصدر أموال لطهران.

فيما أكد مراسل "العربية" أن واشنطن تعمل حاليا على عزل إيران ماليا بشكل كلي.

عقوبات تضرب أذرع إيران

من جهتها، أوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة.

وأشارت الخزانة إلى أن العقوبات تستهدف الحرس الثوري، وفيلق القدس، وحزب الله، والحوثيين.

كذلك تابعت أن هجوم إيران على السعودية غير مقبول ومتهور.

وحذّرت الحكومات من مخاطر التعامل مع إيران على "أنظمتهم المالية".