النشرة: توقيف 5 سوريين في مرج الزهور- حاصبيا على خلفية إقامات منتهية الصلاحية

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "دورية من ​شعبة المعلومات​ أوقفت في بلدة مرج الزهور قضاء حاصبيا، خمسة سوريّين، على خلفيّة إقامات منتهية الصلاحيّة، كما ضبطت دراجتين ناريتين وسيارة نوع "بيجو" من دون أوراق ثبوتيّة"، موضحًا أنّه "تمّ تسليمهم إلى مخفر ​قوى الأمن​ في فصيلة حاصبيا، للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

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