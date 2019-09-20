خوري: العجز بالميزان التجاري يغطى من رأس مال المودعين في المصارف

لفت وزير الاقتصاد السابق ​رائد خوري​، الى "ان ​العجز​ بالميزان التجاري يشكل خسارة سنوية على ​لبنان​ تغطى من رأس مال المودعين في ​المصارف اللبنانية​"، مشيرا في حديث تلفزيوني الى ان "​المصرف المركزي​ يغطي جزءا من ​الدين العام​، ولكن العجز سيتخطى في الـ 2020 نسبة 110 بالمئة من الناتج المحلي،" داعيا الى تطبيق خطة ماكنزي التي لم نلمح لها أثرا بعد في ​الحكومة​"، واكد ان "جلسات الموازنة في ​مجلس الوزراء​ لا تشير حتىالان الى اننا بخير".

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