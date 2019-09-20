رئيسة بلدية واشنطن أكدت أهمية وجود اللبنانيين بأميركا: يمثلون قوة هائلة

أكّدت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر، خلال كلمة في افتتاح المؤتمر الرابع للطاقة الاغترابية في أميركا الشمالية، "أهميّة وجود اللبنانيين في أميركا"، مشدّدةً على "أنّني فخورة بأن تستضيف واشنطن الّتي أترأس بلديتها، هذا الحشد من اللبنانيين من كلّ الولايات المتحدة الأميركية وكندا".
وركّزت على "أنّني فخورة بأن يزورنا وزير خارجية لبنان جبران باسيل"، لافتةً إلى أنّ "اللبنانيين يتميّزون بأنّهم متمسّكون بجذورهم، وهم يجمعون كلّ مواهبهم وأفكارهم ليجعلوا من العالم مكانًا أفضل للحياة، حيث يتواجدون". وحيّت "صديقها رجل الأعمال اللبناني رودي صيقلي على إنجازاته في مجال بناء المدارس في واشنطن"، وطلبت من اللبنانيين، "الّذين يمثّلون قوّة هائلة في أميركا، أن يدعموا المشاريع الّتي تقدّم بها الكونغرس الاميركي".
ويشهد مؤتمر الطاقة الاغترابية حلقة مهمّة عن موضوع معالجة النفايات في لبنان، وسيكون أبرز المتحديثن وزير البيئة فادي جريصاتي.
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