عبدالله بو حبيب: ترامب لا يريد المعركة مع ايران كما انه يريد ثمن اي صاروخ يضعه

اشار السفير اللبناني الاسبق في اميركا عبدالله بو حبيب الى انه حتى الساعة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يريد المعركة مع ايران ولا قتل اي جندي، واي صاروخ يتم وضعه يجب ان يتم دفع ثمنه. واعتبر انه الاهم اليوم من الدول الكبرى الشرقية او الغربية تريد ان ينهار لبنان، ولذلك اليوم هناك حديث عن مساعدة لبنان من قبل الامارات والسعودية.
واعتبر بو حبيب في حديث تلفزيوني، ان فرنسا لديها علامات استفهام على الاقتصاد في لبنان، والمطلوب تقشف وليس زيادة ضرائب لتغطية العجز، والمطلوب اجراءات قوية لضبط المصاريف الحكومية والنيابية.
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