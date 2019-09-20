عبدالله بو حبيب: ترامب لا يريد المعركة مع ايران كما انه يريد ثمن اي صاروخ يضعه

اشار السفير ال​لبنان​ي الاسبق في ​اميركا​ ​عبدالله بو حبيب​ الى انه حتى الساعة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لا يريد المعركة مع ​ايران​ ولا قتل اي جندي، واي ​صاروخ​ يتم وضعه يجب ان يتم دفع ثمنه. واعتبر انه الاهم اليوم من الدول الكبرى الشرقية او الغربية تريد ان ينهار لبنان، ولذلك اليوم هناك حديث عن مساعدة لبنان من قبل ​الامارات​ و​السعودية​.

واعتبر بو حبيب في حديث تلفزيوني، ان ​فرنسا​ لديها علامات استفهام على ​الاقتصاد​ في لبنان، والمطلوب تقشف وليس زيادة ضرائب لتغطية ​العجز​، والمطلوب اجراءات قوية لضبط المصاريف الحكومية والنيابية.