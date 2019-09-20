اشار اللواء أشرف ريفي الى أن "حزب الله" قام بحل "سرايا المقاومة" كي ينشىء جيشاً مؤلفاً من 80 بالمئة من السنة و20 بالمئة من المسيحيين ويجري تدريبهم في إيران وليس في معسكرات "حزب الله" المتواجدة في البقاع. وأوضح أنه قد "تمّ إجراء 4 دورات تدريبية حتى الآن وهي مخصصة لضرب مناطقنا وقال بأنه يضع هذه المعلومة "برسم القوى الأمنية والقضائية وكل السياسيين في لبنان"
ولفت ريفي خلال مشاركته في إعتصام أهالي الموقوفين الإسلاميين في ساحة النور بطرابلس، الى "إن العفو عن عميل أمر طبيعي بالنسبة لهم ، إنما العفو عن أولادنا هو أمرٌ مستحيل . الكل إتهمنا بأننا طالبنا بإلغاء وثائق الإتصال، فقلنا لهم هذا شرف لناونحن حاولنا أن إلغاءها لكن لم يحصل شيء حتى يومنا هذا ، لا بل يتم محو أسماء العملاء في حين أن أسماء موقوفينا لم تمحى". وتابع : "نحن لسنا بعملاء ونقول الدولة العليّة لا يوجد سقف لصيف وشتاء واحد وهذه ليست بعدالة . وسائل الإتصال التي أسميها "وسائل إخضاع" مهينة للإنسان وهي غير قانونية" .
وأشار إلى أن "توقيف أي شخص أو إحتجازه أو إستدعاؤه في كل دول العالم يتم بموجب أمر من السلطات القضائية وحدها فهي المنوطة بذلك" . وتوجه الى المعنيين بالقول "اما ان تبنوا دولة قانون ودولة عدل ونكون جميعنا شركاء فيها وإلا فإن أي أمر مخالف للقانون سنطالب بإلغائه"
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي : "حزب الله" أنشأ جيشاً سنياً مسيحياً لإختراق الساحة السنية والمسيحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.