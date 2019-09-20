ريفي : "حزب الله" أنشأ جيشاً سنياً مسيحياً لإختراق الساحة السنية والمسيحية

اشار ​اللواء​ ​أشرف ريفي​ الى أن "​حزب الله​" قام بحل "​سرايا المقاومة​" كي ينشىء جيشاً مؤلفاً من 80 بالمئة من ​السنة​ و20 بالمئة من المسيحيين ويجري تدريبهم في ​إيران​ وليس في معسكرات "حزب الله" المتواجدة في ​البقاع​. وأوضح أنه قد "تمّ إجراء 4 دورات تدريبية حتى الآن وهي مخصصة لضرب مناطقنا وقال بأنه يضع هذه المعلومة "برسم ​القوى الأمنية​ والقضائية وكل السياسيين في ​لبنان​"

ولفت ريفي خلال مشاركته في ​إعتصام​ أهالي الموقوفين الإسلاميين في ​ساحة النور​ ب​طرابلس​، الى "إن العفو عن عميل أمر طبيعي بالنسبة لهم ، إنما العفو عن أولادنا هو أمرٌ مستحيل . الكل إتهمنا بأننا طالبنا بإلغاء وثائق الإتصال، فقلنا لهم هذا شرف لناونحن حاولنا أن إلغاءها لكن لم يحصل شيء حتى يومنا هذا ، لا بل يتم محو أسماء العملاء في حين أن أسماء موقوفينا لم تمحى". وتابع : "نحن لسنا بعملاء ونقول ​الدولة​ العليّة لا يوجد سقف لصيف وشتاء واحد وهذه ليست بعدالة . وسائل الإتصال التي أسميها "وسائل إخضاع" مهينة للإنسان وهي غير قانونية" .

وأشار إلى أن "توقيف أي شخص أو إحتجازه أو إستدعاؤه في كل دول ​العالم​ يتم بموجب أمر من السلطات القضائية وحدها فهي المنوطة بذلك" . وتوجه الى المعنيين بالقول "اما ان تبنوا دولة قانون ودولة عدل ونكون جميعنا شركاء فيها وإلا فإن أي أمر مخالف للقانون سنطالب بإلغائه"