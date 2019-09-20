دعا "حزب الخضر اللبناني"، إلى "أوسع مشاركة مع طلاب وشباب لبنان والعالم بين 20 و27 أيلول 2019، في إطار الحملة العالميّة لمطالبة الحكومات والجهات المعنيّة ببذل جهود أكبر وأكثر فعاليّة لوقف تداعيات تأثير إرتفاع حرارة الأرض".
وأوضح في بيان، أنّها "دعوة لحضّ حكومتنا والحكومات الأخرى حول العالم للعمل بجديّة أكبر على الوفاء بإلتزماتها باتفاق باريس لمكافحة تغييرالمناخ، والعمل على خفض انبعاثتها الغازيّة والإعتماد على الطاقة البديلة، لتبقي حرارة كوكبنا أقلّ من 2 درجة مئويّة، ولتدعم الدول الغنيّة الدول الفقيرة لتنفيذ برامجها لمكافحة تغيير المناخ والحدّ من تأثيره، وتزامنًا مع استعداد الحكومات في جميع أنحاء العالم للاجتماعَين الدوليَّين اللذين سيحدّدان مصير الإلتزامات المناخية الدولية لإتفاق باريس، واللذين دعت إليهما الأمم المتحدة للعمل المناخي، الأوّل قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في 23 أيلول 2019 والثاني قمة الأرض الـ25 الّتي ستعقد في تشيلي نهاية العام الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الخضر: لأوسع مشاركة بالحملة العالمية لمطالبة الحكومات بوقف تداعيات ارتفاع حرارة الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.