حزب الخضر: لأوسع مشاركة بالحملة العالمية لمطالبة الحكومات بوقف تداعيات ارتفاع حرارة الأرض

دعا "​حزب الخضر​ ال​لبنان​ي"، إلى "أوسع مشاركة مع طلاب وشباب لبنان والعالم بين 20 و27 أيلول 2019، في إطار الحملة العالميّة لمطالبة الحكومات والجهات المعنيّة ببذل جهود أكبر وأكثر فعاليّة لوقف تداعيات تأثير إرتفاع حرارة الأرض".

وأوضح في بيان، أنّها "دعوة لحضّ حكومتنا والحكومات الأخرى حول العالم للعمل بجديّة أكبر على الوفاء بإلتزماتها باتفاق ​باريس​ لمكافحة تغييرالمناخ، والعمل على خفض انبعاثتها الغازيّة والإعتماد على ​الطاقة​ البديلة، لتبقي حرارة كوكبنا أقلّ من 2 درجة مئويّة، ولتدعم الدول الغنيّة الدول الفقيرة لتنفيذ برامجها لمكافحة ​تغيير المناخ​ والحدّ من تأثيره، وتزامنًا مع استعداد الحكومات في جميع أنحاء العالم للاجتماعَين الدوليَّين اللذين سيحدّدان مصير الإلتزامات المناخية الدولية لإتفاق باريس، واللذين دعت إليهما ​الأمم المتحدة​ للعمل المناخي، الأوّل قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في 23 أيلول 2019 والثاني قمة الأرض الـ25 الّتي ستعقد في ​تشيلي​ نهاية العام الحالي".