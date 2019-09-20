المعلوف: أي نائب بقاعي يقف ضدّ القانون المنطقة الاقتصادية بزحلة على الناس ‏محاسبته

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​سيزار المعلوف​ الى ان القانون الذي ‏تقدم به يتمحور حول إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في زحلة، وهذا ‏القانون هو بمثابة دعم لقطاع الزراعة، واعتبر البعض في المجلس ‏النيابي أن المنطقة الاقتصادية الخاصة يجب أن تكون فقط في ​طرابلس​، واعتبر انه ليس هنالك من مواطن فئة أولى ومواطن فئة ثانية، ‏ومواطنين زحلة و​البقاع​ مواطنين فئة أولى وأؤكد لك أن ​القوات​ ‏اللبنانية تدعم اقتراح القانون.

واكد في تصريح تلفزيوني، انه سيعاد طرح اقتراح القانون في ​المجلس النيابي​ وسيتم ‏التصويت عليه، وأي نائب بقاعي يقف ضدّ القانون على الناس ‏محاسبته في صناديق الاقتراع، اضاف "دعينا إلى اجتماع لمناقشة الوضع الزراعي في البقاع، ولم يكن ‏الاجتماع بمنتج إذ لم يتم التوصل لحلول، وموازنة ​وزارة الزراعة​ اليوم أقل من واحد في المئة بينما ‏هي في ​الدول العربية​ بين 4 و5 % وفي الدول الأجنبية أكثر من ‏‏10%‏."

واكد ان الزراعة هي ما يثبت المواطن في أرضه ولكن في كلّ مرّة ‏وفي كلّ مشروع موازنة يتم الاقتطاع من موازنة وزارة الزراعة، وال​سياسة​ اللبنانية اليوم تدفع المواطنين نحو ​الهجرة​ "فلّوا ‏وبنجيب لاجئين سوريين بحلّوا محلكم"‏.