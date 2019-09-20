المعلوف: أي نائب بقاعي يقف ضدّ القانون المنطقة الاقتصادية بزحلة على الناس ‏محاسبته

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف الى ان القانون الذي تقدم به يتمحور حول إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في زحلة، وهذا القانون هو بمثابة دعم لقطاع الزراعة، واعتبر البعض في المجلس النيابي أن المنطقة الاقتصادية الخاصة يجب أن تكون فقط في طرابلس، واعتبر انه ليس هنالك من مواطن فئة أولى ومواطن فئة ثانية، ومواطنين زحلة والبقاع مواطنين فئة أولى وأؤكد لك أن القوات اللبنانية تدعم اقتراح القانون.
واكد في تصريح تلفزيوني، انه سيعاد طرح اقتراح القانون في المجلس النيابي وسيتم التصويت عليه، وأي نائب بقاعي يقف ضدّ القانون على الناس محاسبته في صناديق الاقتراع، اضاف "دعينا إلى اجتماع لمناقشة الوضع الزراعي في البقاع، ولم يكن الاجتماع بمنتج إذ لم يتم التوصل لحلول، وموازنة وزارة الزراعة اليوم أقل من واحد في المئة بينما هي في الدول العربية بين 4 و5 % وفي الدول الأجنبية أكثر من 10%."
واكد ان الزراعة هي ما يثبت المواطن في أرضه ولكن في كلّ مرّة وفي كلّ مشروع موازنة يتم الاقتطاع من موازنة وزارة الزراعة، والسياسة اللبنانية اليوم تدفع المواطنين نحو الهجرة "فلّوا وبنجيب لاجئين سوريين بحلّوا محلكم".
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